Globos de Ouro. “O Brutalista” e “Emilia Pérez” são os filmes do ano

“O Brutalista” foi o Melhor Filme Dramático e também deu a Brady Corbet o globo de Melhor Realização, com o protagonista Adrien Brody a vencer o prémio de Melhor Ator na categoria de drama.

A primeira grande cerimónia de prémios do ano, os Globos de Ouro, distinguiu “O Brutalista”, de Brady Corbet, e “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, como os melhores filmes do ano, entregando várias estatuetas a ambos.

O outro grande vencedor da 82ª cerimónia dos Globos de Ouro foi o filme do francês Jacques Audiard “Emilia Pérez”, um musical sobretudo falado em espanhol.

“Os filmes não existem sem os cineastas, vamos apoiá-los”, urgiu. “Ninguém pediu um filme de três horas e meia sobre um designer de meio do século, mas funciona”.

“O Brutalista” demorou mais de sete anos a ser feito e foi com a A24 e Warner Bros. que se tornou um dos títulos mais cotados do ano.

O realizador Brady Corbet, que subiu duas vezes ao palco do Beverly Hilton, onde os prémios foram entregues, disse que ganhar tinha muito significado para um filme que até há poucos meses tinha tudo contra ele.

“Levantem as vossas vozes e digam: sou o que sou, não o que tu queres”, acrescentou.

“Obrigada por celebrarem o nosso filme e honrarem as mulheres de 'Emilia Pérez'”, disse a atriz Zoe Saldaña, que chorou abertamente no discurso de aceitação.

Moore interpreta Elisabeth Sparkle em “A Substância”, que tem um dos argumentos considerados mais inesperados do ano. A atriz, com 62 anos, aceitou este papel numa altura em que estava praticamente a desistir da carreira.

“Há 30 anos, um produtor disse-me que eu era uma atriz de pipocas”, revelou Moore.

“Percebi isso como significando que isto era algo que eu não podia ter, que podia fazer filmes de sucesso e muito dinheiro mas não ter reconhecimento”, disse.

Essa ideia foi corrosiva ao longo dos anos. “Foi quando estava em baixo que este argumento ousado, corajoso, fora da caixa, absolutamente doido me apareceu. O universo disse-me que eu ainda não estava acabada”, revelou Moore.

Kieran Culkin venceu Melhor Ator Secundário em filme, por “A Verdadeira Dor” e, na categoria de Melhor Ator em filme musical ou comédia, o galardão foi para Sebastian Stan, por “Um Homem Diferente”.

Stan considerou estes filmes necessários e disse ser preciso acabar com “a ignorância e desconforto” que sentimos com as deficiências.

O Melhor Filme de Animação foi “Flow”, um título vindo da Letónia, a Melhor Banda Sonora a de “Challengers”, enquanto “Conclave”, sobre a escolha de um papa e a mecânica do Vaticano, ganhou Melhor Argumento.

Já “Wicked” venceu um prémio criado no ano passado, de Conquista Cinemática e de bilheteira.