Gisela João e Manel Cruz na agenda cultural da Guarda

Gisela João, Manel Cruz, Virgem Suta, Bateu Matou, Artistas Unidos e a peça "Amigos da Treta" são os destaques da agenda cultural da Guarda no primeiro trimestre do ano.

A programação dos três espaços culturais da cidade mais alta foi apresentada esta segunda-feira numa conferência de imprensa onde o presidente da Câmara, Sérgio Costa, afirmou que "a agenda cultural da Guarda é a melhor da região Centro".

"Até março estão agendadas 106 iniciativas, 42 das quais no Teatro Municipal da Guarda [TMG], 30 no Museu da Guarda e 31 na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço [BMEL], mais sete que vão decorrer pela cidade e concelho", destacou o presidente do município aos jornalistas.

Há espetáculos de dança e teatro, concertos, exposições, sessões de cinema, oficinas, conferências, visitas guiadas e apresentações de livros.

Para Sérgio Costa, a programação do primeiro trimestre do ano "reafirma a Guarda como centro pulsante de cultura, criatividade e diversidade, é a melhor agenda cultural da região Centro porque é rica e muito diversificada".

A nova temporada começa hoje no TMG com o espetáculo "Vamos Cantar as Janeiras" e prossegue no sábado com o concerto de Ano Novo, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, e a ópera "O Morcego", de Strauss.

No dia 18 sobe ao palco do grande auditório Manel Cruz, vocalista dos Ornatos Violeta, e no dia 24 o teatro está de regresso com "1984", dos Artistas Unidos, a partir da versão de Robert Icke e Duncan Macmillan da obra icónica de George Orwell.

Para fevereiro estão programados um concerto de Gisela João (dia 15), o espetáculo de ballet "Cármen", pelo Ballet Flamenco de Barcelona (Espanha), e a comédia "Amigos da Treta", com José Pedro Gomes e Aldo Lima (dia 26).

O TMG vai ainda receber, em março, o espetáculo de dança "Se Desta Janela, Debruçando-me", do coreógrafo Paulo Brandão (dia 8), e os concertos dos grupos Virgem Suta (dia 14) e Bateu Matou (dia 29).

A BMEL vai prosseguir com o projeto "Guarda Memórias", recolhendo memórias nos centros de dia e lares do concelho da Guarda para serem guardadas no fundo local da biblioteca.

Será também apresentado o livro "O Menino no Mundo Só Seu", de Susana Campos (27 de fevereiro), e representada a peça "Sermão de Santo António aos Peixes" (22 de janeiro), duas iniciativas destinadas aos alunos do ensino básico e secundário, respetivamente.

Por último, o músico Tiago Sami Pereira vai protagonizar a exposição e performance musical "Retalhos", no dia 21 de fevereiro, enquanto o Dia Mundial da Poesia, a 21 de março, será celebrado com uma oficina e um espaço temático.

No Museu da Guarda destaque para a inauguração do Museu-Escola em Aldeia Viçosa (25 de janeiro), que vai integrar a Rede Cultural e Criativa da Guarda, a apresentação, por Válter Hugo Mãe, do catálogo da exposição de Albuquerque Mendes "O Frio da Casa Permanece no Meu Corpo" (30 de janeiro).

Já no dia 21 de março haverá um recital de Primavera por alunos do Conservatório de Música de São José da Guarda, entre outras atividades.

O presidente da Câmara aproveitou a conferência de imprensa para revelar que, em 2024, passaram pelo TMG 36 mil pessoas. "São mais 11 mil que no ano passado [2023], é um número que nos deve orgulhar a todos", considerou.

"Qual foi a sala de espetáculos da região Centro que teve tantas pessoas em 2024?", interrogou Sérgio Costa, para quem "a Guarda está no caminho certo em termos culturais" - e é por isso que não se cansa de "apelar à participação das pessoas nas atividades".