Agenda Porto celebrou primeiro aniversário no Rivoli

A Agenda Porto assinalou o primeiro aniversário com uma programação especial no Rivoli, este sábado.

Com um total de 5.223 eventos, entre música, teatro, cinema, exposições, a plataforma começa 2025 a celebrar o primeiro aniversário. Em entrevista à Renascença, Gina Macedo, coordenadora do projeto, confirmou que a ideia era fazer uma festa que fosse "uma celebração à moda do Porto", feita "com talentos da cidade e para os seus habitantes”.

A programação no Teatro Municipal do Porto começou às 15h00 com o espetáculo "7 Vidas", da dupla O Som do Algodão, que conta a história de um gato e as suas sete vidas ao som de jazz. Às 17h30, a dupla apresenta OVO, um espetáculo sensorial e performativo voltado para a primeira infância, que teve lotação esgotada.

Às 19h30, David Bruno e António Bandeiras apresentaram-se juntos no Café TMP, para fazer as delícias dos fãs do projeto gaiense. No Grande Auditório, às 21h30, a banda portuguesa Nunca Mates o Mandarim embalou a plateia com as suas letras indie-pop-rock. E, para fechar a noite, a DJ Matilde Castro às 23h00, no café TMP, levou um set que passeia entre o hip hop, jersey club, house, vogue beats, entre outras influências.