Morreu o melhor amigo de Shrek (o burro verdadeiro, não o desenho animado)

Chamava-se Perry e foi quem que inspirou a famosa personagem do burro do Shrek, morreu com 30 anos, no dia 2 de janeiro, na Califórnia.

Perry vivia no Barron Donkeys onde chegou, em 1997, com apenas 3 anos de idade. Numa publicação do instagram, o parque anunciou a morte do burro que acabou por não resistir a laminite, uma doença sem cura, que provoca uma inflamação dos cascos.

O burro miniatura de Jerusalém enfrentava outras dicifuldades devido à idade avançada, uma vez que a expectativa de vida para a espécie varia entre os 30 e os 35 anos.