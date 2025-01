Casa da série "Breaking Bad" está à venda (porque a dona está farta dos fãs)

Farta de ter pessoas todos os dias à porta de sua casa, Joanne Quintana decidiu vendê-la. Mas a sua casa, situada num dos mais antigos bairros de Albuquerque não é uma casa qualquer: foi a residência de dois famosos traficantes de droga, ainda que personagens de ficção, e tornou-se conhecida por ter sido um dos cenários da série televisiva norte-americana "Breaking Bad".

Por isso mesmo, apesar de uma casa de quatro quartos naquela zona estar avaliada em cerca de 400 mil dólares (cerca de 387 mil euros), a família está a pedir 4 milhões de dólares pelo imóvel (3.878.400 euros), segundo a Associated Press.

A série, que conta a história dos traficantes de metanfetaminas Walter White e Jesse Pinkman, terminou há mais de uma década, mas a casa continua a ser visitada por fãs da série. E isso tem tornado a vida da família insuportável.

Joanne Quintana, citada pela imprensa norte-americana, conta que os seus pais compraram a casa na década de 1970 e que foi ali que ela e os seus irmãos cresceram. Com a popularidade do programa, e as visitas constantes dos fãs, a família foi obrigada a colocar uma vedação metálica e a instalar câmaras de videovigilância para manter os curiosos afastados, depois de terem lidado com vários incidentes infelizes.

Num deles, receberam em casa uma encomenda endereçada a Walter White o que levou a família a chamar a polícia por não saber o que poderia estar dentro do pacote. E, segundo Quintana, é normal terem cerca de 300 carros a passaram à sua porta todos os dias.

Mas nem tudo foi mau, e Joanne Quintana recorda que conheceu vários atores do elenco, assistia às filmagens e a sua mãe tinha sempre biscoitos prontos a serem servidos à equipa de produção.

"Esta era a nossa casa de família desde 1973, há quase 52 anos", recordou durante uma entrevista ao canal local KOB. "Por isso, vamos sair daqui apenas com as nossas memórias. É altura de seguir em frente. Já chega. Não há razão para lutar mais."