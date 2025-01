Morreu Rosita Missoni. Estilista italiana ficou famosa pelo "fiammato" e pela "batalha dos sutiãs"

Rosita estudou línguas modernas e numa viagem efetuada a Londres , em 1948, para aperfeiçoar o inglês, conheceu Ottavio, que competia com a equipa italiana de 400 metros barreiras, nos Jogos Olímpicos da cidade.

A marca tornou-se popular pelas suas malhas coloridas com padrões geométricos e riscas, incluindo o motivo característico em ziguezague conhecido como fiammato.

A mulher nascida na Lombardia, no seio de uma família de artesãos têxteis, lançou o negócio em 1953, com o marido, Ottavio Missoni.

Em comunicado, a Missoni refere que Rosita, que classifica como “uma figura visionária no mundo da moda italiana e internacional ”, “faleceu pacificamente a 1 de janeiro de 2025”.

Em 1967, Missoni foi convidada para desfilar no Palácio Pitti, em Florença , mas antes das modelos saírem para as passerelles, Rosita reparou que os seus soutiens eram visíveis através da parte superior, o que arruinava o efeito de cor e padrão pretendidos.

A designer mandou então as modelos tirarem os sutiãs, o que fez com que, sob a iluminação da passerelle, os seus looks ficassem totalmente transparentes, circunstância que causou, na altura, enorme sensação.

A marca não foi convidada a regressar no ano seguinte, mas Missoni rapidamente apareceu nas capas de grandes revistas de moda como a Vogue, Elle e Marie Claire.

Estilo "put together"

Os seus designs em camadas chamaram a atenção de um mundo da moda que cada vez mais se afastava da alta costura, e rapidamente a marca tornou-se o porta-estandarte do chamado estilo “put together”.