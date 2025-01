Formigas-loucas superam humanos na inteligência coletiva

“Juntos somos mais fortes” ou “a união faz a força” são algumas das frases que usamos para salientar a importância do trabalho de equipa. Mas os seres humanos não são os que melhor se organizam em conjunto para uma determinada tarefa.

Ou pelo menos é o que indica o resultado de um estudo divulgado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), e que coloca as formigas-loucas como a verdadeira campeã da inteligência coletiva.

Estas formigas, que recebem o nome devido à forma como andam, com movimentos rápidos e imprevisíveis, foram utilizadas por investigadores do Instituto de Ciência Weizmann, em Israel, por serem capazes de trabalhar em equipa para mover um objeto por um mini-labirinto.