Morreu Wayne Osmond, vocalista e guitarrista dos The Osmonds

Wayne Osmond, cantor, guitarrista e membro fundador da banda familiar The Osmonds, conhecida por êxitos adolescentes dos anos 70 como "One Bad Apple", "Yo-Yo" e "Crazy Horses", morreu aos 73 anos.

A sua popularidade cresceu na década de 1960, após serem apoiados pelo cantor Andy Williams, e atingiram o seu auge como quinteto no início dos anos 70, com o irmão mais novo, Donny Osmond, como estrela emergente.

"One Bad Apple" e outras canções foram frequentemente comparadas à música dos contemporâneos dos The Osmonds, os Jackson 5.

A popularidade dos Osmonds diminuiu em meados da década de 1970, embora Donny e Marie Osmond tenham desfrutado de carreiras de sucesso como artistas a solo e como dupla de irmãos.

Na década de 1980, Wayne Osmond reagrupou-se com Alan, Merrill e Jay como banda country e teve vários êxitos, incluindo "I Think About Your Lovin".

Mas em meados da década de 1990 foi diagnosticado com um tumor cerebral e perdeu grande parte da audição devido à cirurgia e ao tratamento. Um AVC em 2012 deixou-o incapaz de tocar guitarra.

"Tive uma vida maravilhosa. E sabe, ser capaz de ouvir não é tudo, não é mesmo", contou ao Deseret News, em 2018.

"A minha coisa favorita agora é cuidar do meu quintal. Desligo o meu aparelho auditivo, surdo como uma maçaneta, desligo tudo, é uma alegria muito grande", acrescentou.

Wayne Osmond casou com Kathlyn White, em 1974, e tiveram cinco filhos.