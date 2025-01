Morreu John Capodice, estrela de "Ace Ventura"

O ator John Capodice morreu na última segunda-feira, aos 83 anos. A informação consta de uma nota publicada no website da agência funerária Pizzi Funeral Home.

Capodice ficou conhecido do grande público ao interpretar as personagens detetive Aguado no filme "Ace Ventura" e Carmen Cerullo em "General Hospital".

O ator teve ainda participações especiais noutras grandes produções de Hollywood, como "CSI: Investigação Criminal", "Seinfeld", "Lei e Ordem" e "Will & Grace". No entretenimento, destaca-se a participação no talk-show "Ellen", apresentado pela famosa apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres.

John Capodice foi cara de várias campanhas publicitárias nos Estados Unidos da América, nomeadamente do Polly-O String Cheese, um dos "snacks" mais apreciados pelas crianças americanas.

A nota fúnebre descreve o ator como " um marido, pai e avô dedicado" que "deixa saudades a todos aqueles que tiveram o prazer de o conhecer".

O funeral está marcado para domingo, em Nova Iorque.