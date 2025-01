Festival Caminhos Cruzados marca arranque da nova temporada da Casa da Música

O festival Caminhos Cruzados e os recitais de Francisco Costa e Yoav Levanon são alguns dos momentos que marcam este mês o arranque da nova temporada da Casa da Música, no Porto, foi esta quinta-feira anunciado.

O Concerto de Ano Novo da Orquestra Sinfónica do Porto no sábado e no domingo, pelas 18h00, marca a entrada no novo ano, que pretende, em janeiro, celebrar a diversidade musical.

Este mês, o Ciclo Piano inicia-se com dois recitais "de jovens talentos", um de Francisco Costa, no qual a música russa e soviética do século XX domina, e outro de Yoav Levanon, que interpreta obras de Bach, Chopin e Liszt.

O recital do jovem português Francisco Costa está agendado para terça-feira, pelas 21h00, enquanto o pianista Yoav Levanon sobe ao palco da Sala Suggia no dia 28 de janeiro, também pelas 21h00.

Levanon, de 20 anos, irá apresentar-se também ao lado da Orquestra Sinfónica, sob a direção de Anna Rakitina, para interpretar a Rapsódia sobre um tema de Paganini, de Sergei Rachmaninoff.

O festival Caminhos Cruzados, que inaugura a temporada de 2025 e se estende por duas semanas, começa no dia 10 com "Cruzamentos Ibéricos", da Orquestra Sinfónica do Porto, sob a direção do maestro espanhol Julio García Viço que se estreia na Casa da Música com um conjunto de partituras das primeiras décadas do século XX.

Seguem-se "Triplo de Bach", da Orquestra Barroca, "O Regresso de Steve Reich", do Remix Ensemble, "World as Lover", da Orquestra Sinfónica do Porto, e "Bohemian Rhapsody", do Coro Casa da Música, que a 19 de janeiro, pelas 18h00, encerra o festival.

A apresentação do novo álbum de David Bruno, intitulado "Paradise Village", e o projeto Wanderer Songs, que homenageia Zeca Afonso, são outros dos momentos que marcam o mês de janeiro, que conta também com concertos escolares, atividades para as famílias, ensaios livres e o primeiro módulo do curso livre de História da Música, que explora a evolução do piano.

Este ano, a Casa da Música vai assinalar vários aniversários, a começar pelos seus 20 anos em abril, com a Sinfónica e o Coro, dirigidos pelo maestro titular da orquestra, Stefan Blunier, para interpretar a "Missa Glagolítica" de Leos Janácek, e, com a Orquestra Barroca e o maestro titular, Laurence Cummings, oferecer o "Stabat Mater" de Pergolesi, na versão de Bach.