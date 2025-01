Bilhetes de teatro e ballet a metade do preço para jovens até aos 25 anos

É uma das medidas que pretende incentivar o acesso à cultura. Desde quarta-feira que os jovens com menos de 25 anos pagam metade do preço do bilhete nos teatros nacionais e na Companhia Nacional de Bailado.

Em comunicado, esta quinta-feira, o Ministério da Cultura lembra que a medida “Acesso Teatro 50%” foi aprovada em outubro, num Conselho de Ministros dedicado à cultura, antes da aprovação do Orçamento do Estado.

O desconto que entrou ontem em vigor, prevê uma redução de 50% no preço das entradas para espetáculos dos Teatros Nacionais D. Maria II, São Carlos e Camões, em Lisboa, e no Teatro Nacional São João, no Porto.

“Garantir o acesso à cultura e aos bens culturais a todos os cidadãos é um princípio estruturante do Programa da Cultura do XXIV Governo Constitucional”, refere o comunicado do gabinete de Dalila Rodrigues.

O ministério lembra também que, no que toca a acesso à cultura, há outra medida em vigor.

A “Acesso 52” prevê a gratuitidade nas entradas de museus, monumentos e palácios nacionais 52 vezes ao ano, para todos os portugueses.

A medida que foi implementada a 1 de agosto de 2024 permite visitar os 37 museus, monumentos e palácios sob a alçada do ministério da Cultura de forma gratuita, 52 dias no ano, em qualquer dia da semana.

A medida que alterou a gratuitidade que estava limitada aos domingos e feriados exige apenas que o visitante apresenta o seu Cartão do Cidadão e indique o seu número de contribuinte.

“Quando entrar novamente num museu ou monumento deverá dirigir-se à bilheteira e voltar a apresentar o seu Cartão de Cidadão para lhe ser descontado o dia no computo dos 52 dias de acesso gratuito”, explica a página do Governo.