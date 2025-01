Orquestras portuguesas celebram Ano Novo com valsas, polcas, marchas e algumas surpresas

Dezenas de concertos de diferentes orquestras celebram no primeiro dia do ano, e durante as próximas duas semanas, o Novo Ano, em concelhos de todo o país, sobretudo com programas preenchidos com as habituais valsas, polcas, marchas e aberturas de opereta, mas há exceções.

Entre elas contam-se as propostas do Coro Gulbenkian, que levará o "Agnus Dei", de Samuel Barber, a S. João da Madeira, da Filarmonia das Beiras, que combinará os programas de inspiração vienense com peças de Camila Menino, Hugo Correia e Daniel Bernardes, em Aveiro, da Orquestra Costa Atlântica, com uma predileção por Verdi, no concerto de Almada, e da Orquestra da Câmara de Cascais e Oeiras, no Estoril, que vai combinar Chopin, Shostakovich, Khachaturian e Dunayevsky, num voto de "Paz e Liberdade".

A Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Fernando Marinho, apresenta esta quarta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o Concerto de Ano Novo, por duas vezes, às 11h00 e novamente às 17h00, com um programa composto pelas esperadas valsas, polcas, aberturas de opereta e marchas da família Strauss.

Este programa também será apresentado noutros concelhos do país, nomeadamente em Setúbal, na próxima sexta-feira, no Fórum Luísa Todi, no Barreiro, no dia seguinte, no Auditório Augusto Cabrita, no próximo domingo, no Centro de Artes de Águeda e, no dia 11 de janeiro, no Cinema Teatro Joaquim d"Almeida, no Montijo.

Também em Guimarães, no Grande Auditório Francisca Abreu, a Orquestra Guimarães, sob a direção do maestro Vítor Matos, com a participação da soprano Marina Pacheco, apresenta um concerto que inclui peças de compositores como Franz von Suppé, Georges Bizet e Franz Lehár, além das valsas e polcas vienenses de Johann Strauss II e Emmerich Kálmán. O concerto conta ainda com a participação da Academia de Bailado de Guimarães.

No Teatro Aveirense, em Aveiro, a Filarmonia das Beiras, sob a direção do maestro Jan Wierzba, recorre igualmente às tradicionais marchas, polcas e valsas dos programas de Ano Novo, mas também inclui "surpresas musicais exóticas reimaginadas tanto por consagrados compositores, como em versões originais compostas por Camila Menino, Hugo Correia e Daniel Bernardes", segundo nota da orquestra.

Este concerto tem uma segunda récita na quinta-feira, neste mesmo teatro.

Em Loulé, no Cineteatro Louletano, a Orquestra do Algarve sob a direção do seu maestro titular, Martim Sousa Tavares, apresenta "Danças do Império Austro-Húngaro", programa que conta com peças de Johannes Brahms, Antonín Dvorák e Johann Strauss II.

Em Amarante, a Orquestra do Norte, sob a direção de Filipe Fonseca, dá as boas-vindas a 2025, no Cine-Teatro local, com um programa constituído por polcas e valsas da família Strauss.

Parte deste programa é apresentado pela orquestra, no próximo sábado, no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, num programa que conta com a participação da soprano Regina Freire.

Na sexta-feira, o Coro Gulbenkian apresenta a versão coral de "Agnus Dei", de Samuel Barber, na Casa da Criatividade, em São João da Madeira.

Também na sexta-feira, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, o Concerto de Ano Novo é protagonizado pela Orquestra Costa Atlântica, sob a direção do maestro Luís Miguel Clemente, com os solistas Marina Pacheco (soprano) e Sérgio Sousa Martins (tenor).

o concerto "consiste numa gala de ópera, preenchida com árias, duetos e números orquestrais retirados de obras famosas, como "Turandot" e "Gianni Schicchi", de Puccini; "O barbeiro de Sevilha", de Rossini; "Don Pasquale", de Donizetti; "Romeu e Julieta", de Gounod, e os "Contos de Hoffmann", de Offenbach", afirma o teatro almadense.

"O "campeão" da noite será sem dúvida Verdi, pois ouvir-se-ão excertos de seis das suas mais famosas criações: "La Traviata", "Rigoletto", "O Trovador", "Baile de Máscaras", "As Vésperas Sicilianas" e "Aïda". Haverá ainda espaço para uma "piscadela de olho" à Viena dos tradicionais concertos de Ano Novo, com um galope, de Johann Strauss II", acrescenta o teatro.

Na próxima sexta-feira, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, recebe o "Grande Concerto de Ano Novo" com a Strauss Festival Orchestra e o Strauss Festival Ballet Ensemble que vão interpretar um programa exclusivamente constituído por peças da família Strauss.

No próximo sábado, a Orquestra Sinfónica do Porto, sob a batuta do maestro José Eduardo Gomes, realiza o Concerto de Ano Novo da Casa da Música - já esgotado -, cujo programa é constituído por peças da família Strauss.

"Paz e Liberdade" é o título do concerto de Ano Novo da Orquestra da Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO), sob a direção do maestro Nikolay Lalov, que se realiza no próximo domingo, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

"A música sempre foi uma arma forte na conquista de liberdade e o melhor remédio para encontrar a paz e contribuir para a recuperação dos mais nobres sentimentos do ser humano", afirma a OCCO sobre este concerto. O programa inclui valsas de Chopin, Shostakovich, Khachaturian e Dunayevsky.

Também no domingo, o Ano Novo é celebrado no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, pela Sinfonietta de Ponta Delgada, dirigida pelo maestro Amâncio Cabral, que apresentará um programa constituído pelas tradicionais polcas, marchas e valsas da família Strauss.

A Orquestra Filarmónica Portuguesa tem também previstos concertos de Ano Novo, com a opereta "O Morcego", de Johann Strauss II, no próximo sábado, no Teatro Municipal de Vila do Conde, no domingo, no Europarque, em Santa Maria da Feira, e no próximo dia 11 no Teatro Municipal da Guarda.

A orquestra vai ser dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira e o concerto conta com os solistas Carla Caramujo (soprano) e Amado Gomes (barítono). Serão ainda interpretadas valsas e polcas, de Johann Strauss II, assim como árias de "Barbeiro de Sevilha", de Rossini, e o dueto "Lippen schweigen", da opereta "A Viúva Alegre", de Lehár.