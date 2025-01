Estes são os primeiros bebés de 2025

Estes bebés esperam pela passagem de ano e após as 12 badaladas nasceram aos primeiros minutos de 2025.



Carolina (Guimarães), Guilherme (Guarda), Francisca (Aveiro), Denis (Loures), Carminho (Leiria), Gonçalo (Penafiel), Lia (Braga), Tomás (Barreiro), Jesara (Porto) e duas gémeas no Santa Maria são alguns dos primeiros bebés do ano.

Guilherme nasceu exatamente à meia-noite, na Unidade Local de Saúde da Guarda.

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o primeiro parto do ano foi em dose dupla. Nasceram duas gémeas: "G., com 2,8 kg, e L., com 2,6 kg".