Toda a família feliz: Mantenha o seu animal de estimação longe do stress dos fogos de artifício

A comemoração de Ano Novo é celebrada, tradicionalmente, com espetáculos que envolvem muitos fogos de artifício. Mas, isso pode ser uma fonte de stress e dor para os animais de estimação. Com uma audição extremamente sensível, cães, gatos e outros animais podem sofrer com ansiedade, medo e até traumas.

Se estiver num local onde não são utilizados fogos de artifício silenciosos, são necessárias algumas estratégias para proteger os amigos de quatro patas.

Saiba como evitar que sofram durante a passagem de ano

Neste momento é ainda mais crucial a necessidade de manter os animais com coleira e placa de identificação. Em caso de fuga, isso facilitará a localização e vai garantir a sua segurança.

Para quem passar as 00h00 ao lado do seu animal de estimação, deve deixá-lo ficar sempre perto do tutor com quem mais se sente seguro. Se ele demonstrar ansiedade, como tremores ou latidos excessivos, mantenha a calma e aja naturalmente. Muitas "festinhas" podem ser uma confirmação de perigo.

Já se estiver longe manter um ambiente isolado e familiar é fundamental para a tranquilidade dos animais. Uma peça de roupa com o seu cheiro pode ser uma boa alternativa para que ele não se sinta sozinho.

Em ambos os casos, o primeiro passo é promover um espaço tranquilo e acolhedor dentro de casa, onde o seu animal possa sentir-se protegido. Um espaço com janelas fechadas e cortinas grossas pode ajudar a abafar os ruídos externos. Mantas e almofadas podem tornar-se um esconderijo ideal.

Se o seu animal for naturalmente muito sensível, verifique com o veterinário a possibilidade de utilizar calmantes específicos ou produtos naturais, como coleiras calmantes. Mas sempre com o acompanhamento veterinário, já que o uso pode causar efeitos colaterais.

Evite sempre deixar comidas sem fiscalização, pois com o susto os animais podem engasgar-se. O importante neste momento é assegurar que os nossos amigos estejam protegidos e o mais calmos possível.