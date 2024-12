Teatro Nacional São João repete concurso após desistência de Tiago Guedes

O Teatro Nacional São João (TNSJ) vai ter de abrir um novo concurso para a direção artística. Em comunicado, a sala de espetáculos do Porto confirma que o candidato vencedor, o realizador e encenador Tiago Guedes, “retirou a candidatura”.

O júri “deliberou, por unanimidade, a designação do realizador e encenador Tiago Guedes como diretor artístico do TNSJ para o quadriénio de 2025-2028”, indica o São João, explicando que o candidato invocou “compromissos profissionais em 2025, que se revelaram inadiáveis e incompatíveis com o exercício das funções para que seria designado”.

Tiago Guedes retirou assim a sua candidatura e o TNSJ João vê-se obrigado a lançar novo concurso internacional para seleção da direção artística. O concurso será lançado “no primeiro semestre de 2025”, lê-se no comunicado.

“Considerando que, nos termos do regulamento do concurso, não há lugar à seriação e ordenação das candidaturas não selecionadas na fase de decisão e nomeação, o Ministério da Cultura determinou, sob proposta do conselho de administração do TNSJ, a realização de um novo concurso”.

Até 30 de abril, o conselho de administração do São João irá apresentar ao ministério da Cultura “os elementos necessários para a abertura de um novo concurso”. O último teve como júri Pedro Sobrado - presidente do conselho de administração do TNSJ, Cláudia Leite - vogal do conselho de administração do TNSJ, Alexandra Moreira da Silva - professora universitária e investigadora teatral, a escritora Luísa Costa Gomes e o gestor cultural Salvador Santos.

“Até à conclusão do novo concurso, o Ministério da Cultura determinou que a execução da programação artística é assegurada internamente pelas equipas do TNSJ”. Quem cessa funções no final do ano é o encenador Nuno Cardoso, até aqui diretor artístico. Cardoso manterá apenas a coordenação dos espetáculos da sua autoria.