Cinema. Animação bateu recordes e dominou a bilheteira de 2024 em Portugal

Muita animação, algum romance e poucos super-heróis. É um possível resumo das preferências dos portugueses no que toca às idas às salas de Cinema, durante 2024.

Segundo o Instituto do Cinema e do Audiovisual, "Divertida-Mente 2" tornou-se o mais visto de sempre, em Portugal. O filme de animação da Pixar bateu o recorde que pertencia, anteriormente, ao remake de "O Rei Leão", de 2019.

Com 1.322.569 pessoas em sala e 7.964.676,17 euros obtidos, o filme dominou por completo a preferência dos espectadores.

De resto, Portugal continua a ser um mercado muito orientado para a família, com mais três filmes de animação a entrar no top 10 provisório: "Gru - O Maldisposto 4", "Vaiana 2", "O Panda do Kung Fu 4".

"Deadpool & Wolverine" é o único filme de super-heróis a entrar no top 10 - uma quebra da tendência dos últimos anos. No entanto, o filme da Marvel teve muito sucesso na bilheteira portuguesa e ficou só atrás do recordista "Divertida-Mente 2".

"Isto Acaba Aqui" e "Todos Menos Tu" reuniram ambos muita atenção por parte dos espectadores portugueses, provando que ainda há interesse em ver filmes românticos em sala de Cinema.

No meio dos colossos de Hollywood, houve um único filme português a conseguir competir por espectadores: "Balas e Bolinhos: Só Mais uma Coisa" foi o maior sucesso do cinema nacional em sala.

"Podia Ter Esperado por Agosto", de César Mourão, foi o único outro filme português a entrar no ranking geral dos filmes mais vistos do ICA, 19 lugares atrás de "Balas e Bolinhos".



Estes dados da bilheteira portuguesa são provisórios e carecem ainda dos números relativos à última semana de 2024, em que "Mufasa" e "Sonic 3" podem reunir bastantes espectadores.