Cinco pessoas acusadas por envolvimento na morte de Liam Payne

Cinco pessoas foram esta segunda-feira acusadas de envolvimento na morte do cantor britânico Liam Payne, dos One Direction, em novembro, na sequência da queda da varanda de um hotel, em Buenos Aires, na Argentina.

Roger Nores, amigo de Liam; Gilda Martin, gerente do hotel; e o rececionista Estaban Grassi; estão acusados de homicídio. Dois outros funcionários do hotel, Ezequiel Pereyra e Braian Paiz, foram acusados de fornecer drogas ao cantor.



Segundo a BBC, a juíza argentina Laura Bruniard, encarregue do caso, decidiu enviar o processo para julgamento depois de analisar as acusações do procurador.

Os funcionários do hotel, alegadamente, venderam cocaína a Liam Payne nos dias anteriores à sua morte.

O amigo do cantor, acusado de homicídio, abandonou Liam Payne sabendo que este tinha problemas com abuso de estupefacientes, não cumprindo com o "dever de cuidar, assistir e ajudar".

A gerente do hotel, Gilda Martin, está acusada por, alegadamente, não ter impedido de levarem o cantor para o quarto. Segundo os documentos do tribunal, a varanda do quarto seria um perigo para o cantor, dado o estado em que se encontrava.

O rececionista também está envolvido por pedir a três pessoas que levassem o cantor para o quarto. A juíza reconhece que estes dois funcionários do hotel não tinham o plano nem a intenção de matar o artista, mas que as suas decisões aumentaram o risco de perigo de vida a Liam.