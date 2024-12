Cada cigarro tira 20 minutos de vida ao fumador, indica estudo

O cálculo dos minutos de vida perdidos por cigarro foi feito tendo em conta a média de cigarros fumados por homens e mulheres no Reino Unido, com dados de 1996 , e a esperança média de vida perdida entre homens e mulheres num outro estudo, de 2004.

A premissa do estudo foi simples: “A maioria dos fumadores sabem que fumar pode encurtar a sua vida, mas não se apercebem do impacto de cada cigarro quando o fumam”, indicam os investigadores, num editorial publicado na Wiley Online Library .

São cerca de 20 minutos por cada cigarro fumado ou quase sete horas por cada maço. Um novo estudo da University College de Londres estimou o tempo de vida que o tabaco rouba e concluiu que, se um fumador que fuma 10 cigarros por dia deixar o tabaco no dia de Ano Novo, terá poupado um dia da sua vida no espaço de uma semana.

Segundo os mesmos, os homens fumavam, em média, 15,8 cigarros por dia e perdiam 10 anos de vida devido ao tabaco, enquanto as mulheres fumavam, em média, 13,6 cigarros e perdiam 11 anos, com os investigadores a indicarem que estas são “as melhores estimativas possíveis”.

Desde 1996, o consumo diário de tabaco reduziu-se para os 11,5 cigarros por dia para os homens e os 9,5 cigarros por dia para as mulheres.

“Os dados epidemiológicos indicam que o mal causado por fumar é cumulativo e que, quanto mais cedo uma pessoa parar, e mais cigarros evitar fumar, mais tempo viverão”, referem os investigadores.

Assim, se uma pessoa que fuma 10 cigarros por dia deixar o tabaco no dia de Ano Novo, terá mais uma semana de vida se não fumar até dia 20 de fevereiro, terá mais um mês de vida no dia 5 de agosto e, no final do ano, terá evitado perder 50 dias de vida.

O estudo, que nasceu de uma iniciativa do governo britânico, baseou-se em dados do British Doctors Study, uma das primeiras investigações sobre os efeitos do tabagismo e não é a primeira vez que surgem estimativas do tempo de vida perdido devido ao tabaco. Em 2000, foi publicado um estudo na revista científica BMJ, sugerindo que cada cigarro fumado em terras britânicos encurtava a vida, em média, 11 minutos.