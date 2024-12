Aveiro passa o "bastão cultural" para Braga em 2025

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, considera que o ano de Aveiro como Capital Portuguesa da Cultura valorizou o setor cultural e impulsionou o turismo.

"Foi um ano inesquecível, porque valorizou o setor cultural de Aveiro e de Portugal e também porque resultou em números recordes no que toca ao Turismo na Cidade", declarou o autarca, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Segundo Ribau Esteves, "Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024 enquadrou-se numa aposta estratégica da Câmara Municipal de Aveiro, que teve início em 2019 e que vai ter seguimento nos próximos anos".

O encerramento do programa da Capital Portuguesa da Cultura decorreu na noite de domingo, com dois espetáculos: um recital de música clássica pela pianista Marta Menezes, e uma parada artística pelas ruas da cidade.

A autarquia contabilizou mais de 700 iniciativas ao longo de 12 meses, numa programação que incluiu concertos, peças de teatro, sessões de cinema, exposições e conferências, por artistas portugueses e estrangeiros.

Os eventos foram enquadrados nos quatro trimestres da programação, pelos temas "Identidade", "Democracia", "Sustentabilidade" e "Tecnologia".

"Aveiro fica na história como a primeira Capital Portuguesa da Cultura e, seguramente, vai continuar a fazer história nesta área e em muitas outras", disse Ribau Esteves, agradecendo aos envolvidos no processo.

Além de incluir eventos que já existiam como o Festival dos Canais, o Festival Dunas de São Jacinto e Aveiro Tech Week, a programação da Capital Portuguesa da Cultura contou com iniciativas especificas.

"Despedimo-nos da Capital Portuguesa da Cultura, passando o testemunho e a responsabilidade a Braga, que certamente estará à altura do desafio. Desejo ao meu colega Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, o maior sucesso", conclui Ribau Esteves.

A iniciativa Capital Portuguesa da Cultura é um programa do governo destinado a promover o desenvolvimento cultural no país, ao mesmo tempo que busca ampliar o legado das candidaturas finalistas à Capital Europeia da Cultura 2027.

As próximas cidades selecionadas para este título são Braga, Ponta Delgada e Évora, com Braga prevista para receber um investimento de 9 milhões de euros, superando os 8 milhões de euros anteriormente atribuídos a Aveiro.

Até janeiro, ainda é possível visitar as seguintes exposições em Aveiro: Paula Rego | Obras da Coleção de Serralves, Engenho e Arte: as Fábricas de Louça de Aveiro, There is a Crack in Everything, That’s How the Light Gets In e participar no programa Boas Festas em Aveiro.