​Supermodelo Dayle Haddon morre por intoxicação com monóxido de carbono

A supermodelo Dayle Haddon morreu na sexta-feira devido a uma alegada fuga de monóxido de carbono na sua casa, no estado norte-americano da Pensilvânia.

Dayle Haddon, que foi o rosto de campanhas mundiais de produtos das marcas Estée Lauder e L'Oréal, tinha 76 anos.

Natural do Quebec, no Canadá, também foi capa de revistas como a Sports Illustrated e a Vogue Paris, na década de 70 do século passado, e participou em filmes como "Futebol - De corpo e alma", "Balas sobre a Broadway", "Celebridades" e "Cyborg".

Dayle Haddon foi encontrada sem vida, na manhã de sexta-feira, no segundo andar de uma vivenda, no condado de Bucks.