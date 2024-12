Morreu Olivia Hussey, atriz de "Romeu e Julieta"

A atriz Olivia Hussey, conhecida pela interpretação no aclamado filme “Romeu e Julieta”, de 1968, morreu na sexta-feira. Tinha 73 anos.

Nascida em Buenos Aires, na Argentina, e criada em Londres, Olivia Hussey faleceu rodeada por familiares e amigos, indica uma publicação nas redes sociais da atriz.

Olivia Hussey filmou “Romeu e Julieta” com 15 anos e ganhou um Globo de Ouro para melhor atriz.

Anos mais tarde, processou os estúdios Paramount Pictures por abuso sexual, por ter filmado as cenas de nudez ainda com idade adolescente. O terminou com desfecho favorável à Paramount.

Olivia Hussey também ficou conhecida pelo papel de Maria, mãe de Jesus Cristo, na minissérie televisiva “Jesus de Nazaré”, de 1977.