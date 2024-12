Saiba os números da Lotaria de Natal

O primeiro prémio da Lotaria de Natal, com um valor de 12.500.000 euros para as dez séries, foi atribuído ao número 92.557.

O segundo prémio, que vale 2.500.000 euros, foi atribuído ao número 55.604.

Já o terceiro prémio, que vale 1.200.000 euros, foi atribuído ao número 48.992.

Para este ano, cinco milhões de cautelas estiveram à venda e a probabilidade de vencer os três prémios máximos era de uma em cada 100 mil - 1.400 vezes maior que a de vencer o Euromilhões. Cada bilhete com o 1.º prémio receberá 1,25 milhões de euros - ou 250 mil euros para cada quinto.

Os 100 mil bilhetes são multiplicados por 10 séries, com os 12,5 milhões de euros do 1.º prémio a serem distribuídos pelos 10 bilhetes com o número sorteado. Assim, poderão haver 50 vencedores de 250 mil euros.

Com transmissão na TVI, pelas 12h30, decorreu na Sala das Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e conta com pregoeiros que cantam os algarismos das dezenas de milhar, milhares, centenas, dezenas e unidades, assim como o prémio correspondente e o valor respetivo.