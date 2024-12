Cantora Samara Joy cancela concertos em Portugal previstos para março de 2025

Os concertos da cantora de jazz Samara Joy, previstos para março, no Porto e em Lisboa, foram cancelados, "devido a conflitos de agenda imprevistos", foi hoje divulgado.

Em finais de novembro, foi anunciada a atuação da cantora norte-americana no dia 01 de março, na Casa da Música, no Porto, e no dia 03, na Aula Magna, em Lisboa.

Num comunicado da cantora, divulgado pela promotora portuguesa, Samara Joy afirma que não gosta de cancelar espetáculos, "mas esta situação em particular está infelizmente fora do [seu] controlo".

"Para quem já adquiriu bilhetes, será emitido o reembolso total através do ponto de venda original", refere a cantora, que promete "reagendar estes concertos num futuro próximo", sem adiantar qualquer data.

"Prometo que estarei de volta para partilhar uma noite convosco em breve", afirmou a cantora no mesmo comunicado, despedindo-se "com amor" do público português.

A cantora já realizou digressões pela Europa, Estados Unidos e Canadá, tendo atuado em festivais como o de Newport, nos Estados Unidos, o canadiano de Montreal, o de Nice, no sul de França, e tendo pisado os palcos do Barbican Centre, em Londres, e o parisiense da Philharmonie Paris.

Durante a sua curta carreira, iniciada em 2019, quando venceu o Festival Internacional de Voz Sarah Vaughan, em Newark, nos Estados Unidos, Samara Joy já atuou nos clubes nova-iorquinos Village Vanguard, Apollo, Blue Note, e no Rose Hall, no âmbito do Jazz at Lincoln Center.

O jornal The New York Times, citado pela promotora portuguesa Uguru, referiu-se a Samara Joy como uma "estrela em ascensão de voz de seda", que "ajudou o jazz a ir numa direção jovem".