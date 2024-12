Blake Lively acusa ator Justin Baldoni de assédio sexual

A atriz norte-americana Blake Lively acusa o ator e realizador Justin Baldoni de assédio sexual durante a rodagem do filme "Isto Acaba Aqui".

Blake Lively avançou com um processo nos tribunais contra Justin Baldoni e denuncia também uma campanha para "destruir" a sua reputação.

Os advogados do ator e realizador norte-americano argumentam que as alegações são "categoricamente falsas".

No filme "Isto Acaba Aqui", Blake Lively representa o papel de uma mulher que se envolve numa relação com um namorado abusivo, interpretado por Justin Baldoni.



A alegada campanha começou após uma reunião, no início do ano, em que a atriz foi acompanhada do marido, Ryan Reynolds.

O objetivo do encontro terá sido discutir repetidas situações de "assédio sexual e comportamento perturbador", por parte de Justin Baldoni e do produtor do filme, refere a queixa judicial.