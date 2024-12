"Empreendedor" e com "dinâmica aberta ao diálogo". Ministra da Cultura lamenta morte de Pedro Sobral

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, comunicou este sábado o seu "profundo pesar" pela morte de Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que descreve como um "parceiro essencial" do Ministério da Cultura.

"Reconhecido quer pelo seu espírito crítico e empreendedor, quer pela sua dinâmica aberta ao diálogo, no mercado editorial e livreiro, Pedro Sobral será lembrado pelo seu percurso dedicado aos livros e à importância dos hábitos de leitura no nosso país", refere a ministra, considerando-se "ainda chocada" pela notícia.

Pedro Sobral, também administrador do Grupo Leya, morreu este sábado depois de ter sido atropelado por um carro enquanto seguia de bicicleta em Belém, junto à Cordoaria Nacional, em Lisboa. Ainda assistência médica no local, acabando por ser declarado o óbito pelo médico da VMER.

O condutor, que fugiu do local na altura do acidente, entregou-se às autoridades na divisão de trânsito do Lumiar, acompanhado de advogado.