Morreu a atriz Nina Monteiro

A atriz Nina Monteiro, que fez parte do elenco de "Agora é Que São Elas", em 1954, morreu aos 92 anos, anunciou na quarta-feira, através das redes sociais, a Apoiarte - Casa do Artista, onde vivia desde 2020.

Nina Monteiro, nascida a 5 de janeiro de 1932 no Montijo, estreou-se muito nova no teatro, onde trabalhou com nomes como Eugénio Salvador, Irene Isidro, António Silva, Beatriz Costa, Barroso Lopes, Maria Cristina, Humberto Madeira, Anita Guerreiro, entre outros.

Atriz essencialmente de teatro, participou em operetas como "A Dança das Libélulas", em 1949, e "O Conde de Luxemburgo", em 1950, de Franz Lehár.

Do seu currículo fazem parte passagens pelas peças "Lisboa é Coisa Boa" (1951), "Ó Rosa, Arredonda a Saia!" (1952), "Saias Curtas" (1953), "Cala o Bico" (1954), "Como é o Tempero?" (1954), "Festa é Festa" (1955), "O Reboliço" (1956), "O João Valentão" (1957), "Pernas à Vela" (1958), "Abaixo as Saias" (1958), entre outras.

No cinema, Nina Monteiro entrou em "Agora é Que São Elas", em 1954, de Fernando Garcia.

A atriz, que morreu a dias de completar 93 anos, era irmã da cantora de ópera Teresa Barbieri, falecida em 2000, adianta a Casa do Artista, onde a atriz residiu nos últimos quatro anos de vida.