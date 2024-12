Morreu Marisa Paredes, atriz icónica de filmes de Almodóvar, aos 78 anos

Morreu a atriz espanhola Marisa Paredes, aos 78 anos. Com papéis de referência em vários trabalhos do cineasta Pedro Almodóvar, a artista participou em mais de 75 filmes.

A notícia foi dada pela Academia de Cinema de Espanha que lamenta a morte de "uma das suas atrizes mais icónicas".

Era conhecida como "una chica Almodóvar", por ser figura de referência no trabalho inicial do realizador, participando em "Tacones lejanos" e depois aclamada em "La flor de mi secreto" e "Todo sobre mi madre", na década de 90, e regressando em 2011 no filme "La piel que habito".

Apesar de duas vezes nomeada para o prémio Goya - os Óscares de Espanha -, só recebeu a estatueta em 2018, a título honorário.

Foi ainda condecorada com o Prémio de Cinema Nacional espanhol pelo Ministério da Cultura e presidiu à Academia de Cinema de Espanha entre 2000 e 2003.

O seu último filme, entitulado "Emergency Exit", foi gravado este ano e será lançado em 2025.