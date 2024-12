Filme de animação "Percebes" entre os pré-nomeados aos Óscares 2025

De fora do processo de candidatura aos Óscares fica "Grand Tour", de Miguel Gomes, que tinha sido proposto pela Academia Portuguesa de Cinema na categoria de Melhor Filme Internacional.



Na disputa de uma nomeação nesta categoria de Melhor Filme Internacional segue, entre outros, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, indicado pelo Brasil.

"Percebes" é um documentário, animado em aguarela e digital, sobre o ciclo de vida deste crustáceo no contexto da apanha no Algarve, com as duas realizadoras a abordarem ainda questões sobre a relação dos habitantes locais com o mar, sobre turismo e sobre o desordenamento da costa portuguesa.