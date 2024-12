Cientistas admitem que o exoplaneta Trappist-1 b possa ter atmosfera

Uma investigação baseada em observações do telescópio James Webb abre a possibilidade de que o Trappist-1 b, um dos sete planetas rochosos ao redor da estrela Trappist-1, possa ter uma atmosfera.

O sistema planetário Trappist-1, a 40 anos-luz de distância (um ano-luz tem cerca de 9,46 triliões de quilómetros), é único porque permite aos astrónomos estudar sete planetas semelhantes à Terra a uma distância relativamente curta, com três destes na chamada "zona habitável", devido à possibilidade de que alguns podem ter água líquida à superfície.

Até à data, dez programas de investigação focaram este sistema com o Telescópio Espacial James Webb (JWST) durante 290 horas.

Embora até agora se pensasse que Trappist-1 b era um planeta rochoso, muito erodido e sem atmosfera, "esta ideia não concorda com as medições atuais, acreditamos que o planeta está coberto por material relativamente inalterado", explicou Jeroen Bouwman, um astrónomo do Instituto de Astronomia Max Planck.

Os últimos resultados indicam que a rocha à superfície tem no máximo 1.000 anos de idade, muito mais jovem do que o próprio planeta, cuja idade é estimada em vários milhares de milhões de anos.

Isto implicaria que a crosta do planeta está sujeita a mudanças drásticas, que poderiam ser explicadas pelo vulcanismo extremo ou pelas placas tectónicas.

Os cientistas fizeram cálculos de modelação que mostram que o nevoeiro pode reverter a estratificação da temperatura de uma atmosfera rica em dióxido de carbono (CO2).

Ao contrário do que se pensava, existem condições para que o planeta tenha uma atmosfera densa e rica em CO2, realçou Thomas Henning, diretor emérito do Instituto Max Planck de Astronomia e um dos principais arquitetos do instrumento MIRI do telescópio James Webb, com o qual foram feitas as observações.

"Este telescópio tornou-se rapidamente a ferramenta definitiva para caracterizar exoplanetas com um nível de detalhe surpreendente. Estas capacidades serão em breve complementadas com novos satélites em órbita, como é o caso do PLATO, no qual Espanha também investiu uma quantidade considerável de recursos", vincou Barrado, investigador do Centro Espanhol de Astrobiologia (INTA-CSIC), que também participou no estudo.

Os investigadores salientam que o Trappist-1 b é um exemplo claro do quão difícil é atualmente detetar e determinar as atmosferas dos planetas rochosos, mesmo para o James Webb, uma vez que são muito finos em comparação com os planetas gasosos e apenas produzem assinaturas mensuráveis fracas.

As duas observações para estudar Trappist-1 b, que forneceu valores de brilho em dois comprimentos de onda, duraram quase 48 horas, o que não foi tempo suficiente para determinar sem dúvida se o planeta tem atmosfera.

A equipa de investigadores espera obter uma confirmação definitiva recorrendo a outra variante de observação: registar a órbita completa do planeta em torno da estrela, incluindo todas as fases de iluminação, desde o lado escuro noturno, quando passa em frente da estrela, até ao lado luminoso diurno.

Esta abordagem permitirá analisar como se distribui o calor no planeta e a partir daí deduzir a presença de uma atmosfera.

Isto acontece porque a atmosfera ajuda a transportar o calor do lado diurno para o lado noturno: se a temperatura mudar abruptamente na transição entre os dois lados, isso indica a ausência de atmosfera.