"Bluey" vai ter um filme nos cinemas em 2027

A série "Bluey" vai ter direito a um filme que deverá sair em 2027 nas salas de Cinema. A notícia foi anunciada esta terça-feira pelo criador Joe Brumm.

Numa publicação no site oficial da série animada, o artista refere que completou a escrita de um argumento para uma longa-metragem e que o filme está oficialmente em produção.

O filme vai contar com a produção da BBC e a parceria da Disney. Depois do lançamento em sala, o filme vai ser emitido no canal da ABC na Austrália e disponibilizado no serviço de streaming Disney+.

Por outro lado, Joe Brumm esclarece que isto implica que não estará envolvido numa eventual quarta temporada da série, que poderá continuar sem a sua participação. Até agora, todos os episódios contaram com o seu contributo na escrita.

"Para ser claro, isto não é o anúncio do fim da série, mas é um reconhecimento que o meu foco estará no filme", esclarece.

Em abril deste ano, o último episódio da terceira temporada "O Sinal" ficou disponível em todo o mundo, através de plataformas de streaming, incluindo em Portugal.

Ao contrário dos outros, este episódio teve uma duração de 20 minutos e lida com dois pontos decisivos na vida dos Heeler: um casamento na família e a venda da casa onde mora Bluey com a irmão e os seus pais. Para o criador da série, a escrita do episódio serve da sua despedida, caso nunca volte a participar numa temporada.