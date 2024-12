​As Três da Manhã agora a qualquer hora

Ao longo de todo o ano elas fazem-nos rir, partilham as histórias mais inacreditáveis das suas crianças, ensinam-nos ferramentas que ficam para a vida, fazem as perguntas mais inconvenientes aos convidados, alertam-nos para a estupidez que nos rodeia e ainda enriquecem o nosso vocabulário. As suas manhãs na Renascença já não passam sem a Ana Galvão, a Inês Lopes Gonçalves e a Joana Marques, por isso, elas são a prenda que ninguém quer trocar.

Por sabermos que não dispensa a companhia d’As Três da Manhã, agora pode levá-las para todo o lado em podcast. Se não conseguiu ouvir de manhã ou se gostou tanto que quer ouvir de novo, é só ouvir o podcast na sua plataforma preferida.

Para além do resumo do melhor que se passou entre as 7h e as 10h, pode ouvir também rubricas como “Alerta Estupidez”, “As Aventuras dos 5”, a crónica criminal “Ai, Filhas” ou “Posso dar-lhe uma palavrinha”. Já para não falar no podcast mais ouvido do ano no Spotify, pelo quarto ano consecutivo, o Extremamente Desagradável.

Com mais ou menos fita-cola, com ou sem laço, mesmo que o papel esteja um bocado amachucado (ou com rugas), As Três da Manhã são umas ricas prendas e já não passamos sem elas. Para ouvir das 7h às 10h na Renascença.