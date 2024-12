Os CR7 da cozinha. Pastel de Belém e Alheira de Vinhais são os melhores do mundo

Portugal pode ser um país pequeno, mas a sua gastronomia não passa ao lado dos olhares (e paladares) internacionais. Pelo segundo ano consecutivo, o pastel de Belém foi eleito o melhor do mundo pelo TasteAlas.

Todos os anos, a plataforma de gastronomia revela uma lista dos melhores pratos e cozinhas do mundo, com base em avaliações feitas pelos utilizadores dos pratos e países.

A gastronomia portuguesa destacou-se em várias categorias, mas foi na pastelaria que teve o maior destaque.

Dos mais de 15 mil alimentos catalogados, e com base em mais de 450 mil classificações, o pastel de Belém foi eleito a melhor receita de pastelaria do mundo com 4,69 pontos de classificação. A dividir o pódio com a iguaria portuguesa está um doce sérvio, Pazarske mantije com a mesma pontuação.

“Um antecessor do famoso pastel de nata (...) apenas produzido na Fábrica Pastéis de Belém” assim é explicada a iguaria cuja primeira receita data de 1837 quando era produzida pelos monges do Mosteiro de Jerónimos.

De qualquer forma, o pastel de nata não passou ao lado, estando em terceiro lugar com 4,64 pontos. Também o pão de ló de Ovar não escapou à classificação dos melhores doces, tendo sido eleito como o 5º melhor bolo do mundo.

Para aqueles que apreciam mais os salgados, a alheira de Vinhais foi eleita como o melhor enchido do mundo, logo a seguir a alheira de Mirandela eleita a segunda melhor.

Na lista dos melhores queijos do mundo, o queijo da serra não foi esquecido, estando em quinto lugar, e nos melhores produtos de carne, o presunto Alentejano está em quarto, logo a seguir ao espanhol.

Numa lista de 100, a gastronomia portuguesa foi eleita a quinta melhor cozinha do mundo, mas foi o Alentejo a região que mais se destacou, garantindo um 9º lugar nas 100 melhores regiões do Mundo. Também em destaque, a cozinha transmontana e a algarvia destacaram-se em 14º e 20º lugar, respetivamente.



Na lista dos melhores pratos do mundo, estão as ameijas à Bulhão Pato (18º), e a Carne de Portco à alentejana (39º) . Na lista dos 100 melhores ouve ainda espaço para o Frango assado com piri-piri (85º) e o Bolo do caco (86º).