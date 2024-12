"La Fala Srebida" é o primeiro e-book em mirandês

"La Fala Screbida - cuontas an mirandés" é um conjunto de vários episódios do podcast “Terreiro de la Lhéngua 25”, da Associaçon de la Lhéngua Mirandesa (ALCM), em colaboração com a Casa Comum da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

A obra reúne as histórias contadas nos episódios, transcritas e acompanhadas de ilustrações originais de Ana Rita Afonso, uma ilustradora e designer gráfica mirandesa.

O primeiro e-book em mirandês surgiu da necessidade de criar mais recursos para promover a Língua Mirandesa e tem o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).