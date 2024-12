Recém-casados depois dos 100 anos batem recorde de casal mais velho do mundo

Há casamentos todos os dias, mas raramente acontecem em lares, e muito menos entre pessoas com mais de 100 anos. Mas foi isso que aconteceu em maio, em Filadélfia, nos Estados Unidos da América, com o "Guinness World Records" a confirmar recentemente o recorde de casal mais velho a casar – com uma idade acumulada acima dos 200 anos.

Bernard Littman, com 100 anos, e Marjorie Fiterman, com 102, casaram a 19 de maio de 2024, no lar em que vivem e se conheceram em Filadélfia. Juntos, tinham 202 anos e 271 dias no dia do casamento.

Segundo o “Guinness World Records”, os dois idosos conheceram-se numa festa do lar, quando já viviam no mesmo piso do lar, após a morte dos respetivos parceiros de mais de 60 anos. O primeiro encontro aconteceu pouco depois, num dia em que um dos bisnetos de Bernard nasceu, e os dois conheceram-se melhor em refeições partilhadas e ao participar nas peças de teatro produzidas pelo lar em que vivem.

Contudo, os destinos deste casal recordista já se podiam ter cruzado décadas antes, quando ambos estudaram na Universidade da Pensilvânia - Bernard estudou engenharia, Marjorie seguiu pelo ensino.

O namoro de nove anos ajudou os dois idosos durante a pandemia, de acordo com a neta de Bernard, Sarah Sicherman. “Eles adoram o humor e intelecto um do outro”, contou Sarah, acrescentando que “mantém-se um ao outro jovens”.

O rabi Adam Wohlberg, que levou a cabo a cerimónia, disse à “Fox News” em maio que não precisou de dar ao casal os conselhos que habitualmente dá em casamentos, optando por falar na experiência de vida de Bernard e Marjorie.

“Cada um de vocês já acumulou uma vida de sabedoria e experiência”, declarou o rabi, acrescentando que isso não quer dizer “que não vão continuar a aprender e desenvolver-se como pessoas”.

“Mas acho que é seguro dizer que cada um de vocês, o que vocês sabem e percebem sobre cada um, é exactamente o que o futuro tem para vocês e o vosso parceiro. E o que perceberam amar um sobre o outro – bem, essas coisas não devem mudar”, afirmou o religioso judaico.