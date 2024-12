Primeiro na Estação Espacial, depois na Lua. Vai nascer o primeiro sake feito no espaço

E se um dia o homem puder viver na Lua, o que vai fazer com o tempo livre? Beber sake poderá ser uma das opções, se a ideia da empresa Asahi Shuzo, que produz o conceituado sake Dassai, for avante.

Os japoneses querem, no imediato, fabricar o conteúdo para encher uma garrafa, filha única, no espaço. E como o objetivo é o infinito e mais além, sonham ter uma fábrica na Lua, e engarrafar a bebida de arroz fermentado com água lunar.

Cem milhões de ienes é quanto vai custar esta primeira garrafinha de sake, com apenas 100 ml da bebida alcoólica japonesa, mas com pormenores de fabricação que vão deixar os apreciadores com água (ou sake) na boca. Vai ser produzida dentro da Estação Espacial Internacional, no módulo japonês Kibo, e apenas a quantidade suficiente para encher uma garrafa regressa à Terra.

Em dinheiro europeu são cerca de 600 mil euros que custará a garrafa, o que faz com que cada mililitro da bebida custe à volta de seis mil euros, preço quase idêntico ao de uma garrafa de vinho do Porto "Noval Nacional 1963". Mas, nesse caso, os 6 mil euros compram a garrafa inteira.

Mas não é o lucro que move a empresa, que garante que o dinheiro resultante da venda (e sobre a forma como será vendida ainda não há detalhes) será totalmente entregue a projetos que apoiem futuros desenvolvimentos espaciais japoneses.

"À medida que a humanidade olha para a potencial colonização lunar na década de 2040, vale a pena considerar o papel que o sake poderá ter em adicionar riqueza à vida em estadias tão prolongadas. Comparado às pesadas uvas, o arroz oferece uma opção mais leve e prática para o transporte para a Lua", diz a empresa em comunicado. "A nossa visão de longo prazo inclui usar água lunar e arroz para fabricar Dassai diretamente na Lua."