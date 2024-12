Há falta de Pais Natais. Cada serviço pode render 165 euros

“Sabemos que, neste caso específico, muitos dos especialistas [Pais Natais] que prestam este serviço são pessoas que não estão ainda nos meios digitais. Isso explica um pouco o desfasamento entre a oferta e a procura. No ano passado, houve um crescimento de 9% no total de especialistas inscritos na Fixando. Ainda assim, não é suficiente para dar resposta à procura que nós temos especialmente este ano. Estimamos que necessitaríamos de cerca de 1.000 Pais Natais a entrar no mercado para dar resposta a todos os pedidos que temos recebido, este ano”, aponta.

A época natalícia surge com cada vez mais animações de rua, em espaços comerciais, ou em festas de família, mas é certo que os Pais e Mães Natais não chegam para as encomendas.

Portugal está perto do pleno emprego, com a taxa d(...)

Talvez possa haver, na família, alguém que goste de vestir-se a rigor e aparecer com um saco cheio de prendas às costas, na noite da Consoada, mas verifica-se também uma espécie de profissionalização para as festas familiares. Surgem cada vez mais pedidos para este tipo de eventos.

“Sabemos que as crianças gostam muito de receber as prendas do Pai Natal e, normalmente, esse papel é feito por um familiar. No entanto, nós sentimos que da parte das famílias há vontade de trazer um Pai Natal de fora, ou seja, de não haver a ausência de um membro da família ou de um amigo durante o momento da entrega das prendas. Daí esta procura que no caso das festas familiares representa 35% e nas festas de empresas representa cerca de 23%”, especifica Alice Nunes.

Pai Natal por videochamada

Solicitar um Pai Natal, de forma antecipada, pode ser uma boa opção para alegrar a festa e não faltar ninguém. A outra hipótese pode passar pelas novas tecnologias, ou seja, fazer com que a magia do "velhinho barbudo" chegue a casa através de uma simples videochamada.