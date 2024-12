​Este Natal, ganhe 101.000€ com a Renascença!

101.000€ é o Grandioso prémio de Natal que a Renascença tem para si.

Este é o valor que está no Grandioso Jogo da Mala e que temos para lhe oferecer este Natal. Sem filas, sem embrulhos, sem ter de procurar lugar para estacionar, pode levar o melhor prémio de todos: 101.000€.

Tudo o que tem de fazer é ligar para o 761 10 10 10 (custo da chamada 1€+IVA) e participar no Grandioso Jogo da Mala da Renascença . Quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem de ganhar.

Com um prémio destes é melhor dizer à família e aos amigos para ligarem também. Alguém vai entrar em 2025 com um dinheirão (o prémio do Grandioso Jogo da Mala é entregue em cartão).