Concerto gratuito só com música portuguesa na Igreja de São Domingos

Já na próxima quinta-feira, dia 19, a igreja de São Domingos, em Lisboa recebe às 20h00 o Coro de Câmara Lisboa Cantat com a direção musical de Jorge Carvalho Alves. Este é um concerto organizado pelo Instituto Superior Técnico e pela associação Ópera na Academia e na Cidade

O presidente da associação, João Seixas, explica à Renascença que estes concertos que já organizam há alguns anos pretende explorar as mais valias que a cultura, e em particular a música, podem dar a quem estuda ciências exatas, como os alunos do Instituto Superior Técnico

“Muita gente tem a sensação de que um engenheiro, um físico, um matemático, são pessoas que a única coisa que fazem é contas. Eles ligam-se à sociedade e, portanto, convém que tenham uma formação muito alargada e humanística”, aponta João Seixas ao programa Ensaio Geral.

Segundo este organizador “só dessa forma temos engenheiros que são capazes de fazer outras coisas, que não a simples engenharia”. Na opinião de João Seixas, estes concertos dão “aos estudantes essa capacidade de abrir os seus horizontes para outros campos”.