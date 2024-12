E o clássico de Natal da CNB é... “Alice no País das Maravilhas”

Inês Ferrer sublinha a “sensação de familiaridade” e de “conexão” que o público cria com o espetáculo e lembra ainda que “uma das principais características da companhia é espalhar a arte para o público e deixar as pessoas sonhar”.

No Teatro Camões, esta “Alice no País das Maravilhas” conta com música tocada ao vivo pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob direção de José Eduardo Gomes.

Já é uma tradição. No Natal, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) escolhe um clássico para dançar e desta vez repõe “Alice no País das Maravilhas”, inspirado na obra homónima de Lewis Carroll.

“Para nós é muito especial estar no palco com a orquestra e com este bailado podermos fazer as pessoas sonharem ainda mais. Nesta quadra natalícia há um conforto que também nos faz sentir muito bem. E acima de tudo, espalha magia, alegria que acho que é a coisa mais necessária em todas as alturas, mas ainda mais nesta”, refere.

Questionada sobre a sua personagem, Inês Ferrer diz que “é um papel muito giro de fazer”. A bailarina que representa a Rainha de Copas aponta que sentiu “uma grande liberdade de expressão emotiva e corporal” ao desempenhar a personagem má da peça.

“É muito giro. A Alice, no meio da sua aventura, dá de caras com a Rainha de Copas. Roubaram os 'cup cakes', ou os bolos, e a Rainha, que eu diria que não é uma rainha má, porque é o reino dela e gosta que de ter toda a gente sobre olho. Mas ela está feliz, só não gosta de ouvir dizer não!”

“Neste caso diria que é um papel em que ela é bastante mimada e engraçada, mas não gosta de ouvir um não e gosta de cortar cabeças! Claro que não vamos ser assim tão ‘específicos’ aqui no Ballet, não é?! Mas a ideia é essa. Ela gera ali um medo e a Alice, depois tem um encontro com ela e ….logo se verá…quando vierem ver o Ballet!”.