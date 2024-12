Compositor Luís Tinoco é o Prémio Pessoa 2024

Luís Tinoco é o vencedor do Prémio Pessoa 2024. O anúncio foi feito esta quinta-feira no Palácio de Seteais, em Sintra, onde esteve reunido o júri. O compositor de música portuguesa sucede a Tolentino Mendonça, o poeta e cardeal português que foi distinguido em 2023.

É a terceira vez que o prémio é entregue a um artista da área da música. No passado, a pianista Maria João Pires tinha vencido em 1989, na terceira edição e, em 2000, o Prémio Pessoa foi atribuído ao compositor Emanuel Nunes.

Com um valor de 70 mil euros, este prémio é uma iniciativa do semanário "Expresso", com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos que visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

A deliberação foi lida por Francisco Pedro Pinto Balsemão, que excecionalmente substituiu na presidência do júri, o pai Francisco Pinto Balsemão que está doente.

Nas palavras do júri, a obra de Luís Tinoco “revela um sólido domínio da forma e da instrumentação, bem como a linguagem, eminentemente pessoal que privilegia a comunicação afetiva com o público, sem nunca comprometer o rigor da escrita”

Formado em composição na Escola Superior de Música de Lisboa, Luís Tinoco tem mestrado na mesma área, pela Royal Academy of Music e é doutorado pela Universidade de York.

Além de compositor, é também professor na Escola Superior de Música de Lisboa e programador e divulgador musical. O júri destaca precisamente “uma relevante atividade pedagógica”.

Com a Antena 2 colabora em programas radiofónicos e é diretor artístico do Prémio e Festival Jovens Músicos.

No passado colaborou no espetáculo “Evil Machines” – uma fantasia musical com libreto e encenação do ex-Monty Python, Terry Jones levado À cena no São Luiz Teatro Municipal

Entre 2016 e 2018, exerceu o cargo de compositor residente no Teatro Nacional de São Carlos e, na temporada de 2017, foi Artista Associado da Casa da Música.

Em 2023, o distinguido foi o cardeal D. Tolentino Mendonça que nas palavras do júri foi apontado como uma personalidade que se distingue de forma “notável e diversificada” na sua “atividade intelectual”, que “projeta uma visão do mundo norteada por uma espiritualidade que pretende acolher, compreender e transcender as dilacerações, conflitos e sofrimentos da Humanidade”.

Habitualmente presidido por Francisco Pinto Balsemão, o júri é constituído por Paulo Macedo (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Eduardo Souto Moura, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

Atribuído desde 1987, o Prémio Pessoa já distinguiu personalidades como o historiador José Mattoso, a pianista Maria João Pires, o médico João Lobo Antunes, o escritor José Cardoso Pires, o arquiteto Eduardo Souto Moura, o compositor Emanuel Nunes, o encenador Tiago Rodrigues, a cientista Elvira Fortunato ou o poeta João Luís Barreto Guimarães.