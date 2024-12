WhatsApp, Instagram e Facebook registam falhas

As redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook, da empresa Meta, estão a registar problemas esta quarta-feira ao final da tarde.

Numa mensagem publicada no X (antigo Twitter), os responsáveis do WhatsApp dizem que estão a trabalhar para resolver os constrangimentos no serviço de mensagens.

"Estamos cientes de alguns problemas de acesso ao WhatsApp. Estamos a trabalhar ativamente numa solução e começamos a ver um retorno à normalidade para a maioria das pessoas. Esperamos que as coisas voltem ao normal em breve."