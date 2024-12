Chaves lança livro infantojuvenil sobre os 2000 anos de história local

A Câmara de Chaves vai lançar, na próxima sexta-feira, o livro infantojuvenil “Chaves, e dois mil anos depois?”. A edição lúdico-didática visa dar a conhecer um pouco dos antepassados locais.

Com autoria de Márcia Santos e ilustração de Tó Ribeiro, a obra infantil narra a história da Alice e do seu avô, numa descoberta dos nossos antepassados, através dos achados arqueológicos, de “quem herdámos o guião da nossa História” e que “perpetuam a nossa identidade cultural”, indica a autarquia, em comunicado.

Escritora nas “horas vagas”, Márcia Santos, a autora da obra faz uma viagem criativa ao passado, para dar a conhecer a herança cultural local.

"Flavienses de todos os tempos! Não sabiam e nem podiam saber, que ficariam eternamente conhecidos e reconhecidos como os construtores da arte, da cultura, da ciência, da arquitetura e engenharia, da cidade de Chaves, a nossa cidade!”, lê-se no conto.

Alusivo à temática “Chaves - 2000 anos de História para contar”, o livro pretende reforçar e difundir o conceito e a nova imagem gráfica da edilidade, ao mesmo tempo que incentiva o gosto pela leitura e fomenta o conhecimento da história do concelho aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo.

Para o ilustrador, Tó Ribeiro, foi uma “grande honra ilustrar um livro que mostra, às nossas crianças (e não só!), pedaços tão importantes da nossa riquíssima história e a forma como deram origem à nova imagem gráfica de Chaves. Foi muito divertido e desafiante criar o desenho do Avô João e da Alice, com base numa narrativa tão rica”.