O que pesquisaram os portugueses no Google em 2024?

No entretenimento, programas de TV como o “Secret Story” e “Big Brother” destacaram-se. No cinema, o filme “Divertidamente 2” foi o que atraiu mais curiosidade.

Na música, o primeiro lugar das pesquisas vai para a cantora norte-americana Taylor Swift , que este ano deu dois concertos no Estádio da Luz no âmbito da Eras Tour, a digressão mais lucrativa de sempre. Em segundo lugar ficou Ana Moura nos Globos de Ouro 2024 e o último lugar do pódio vai para os Scorpions.

“Eleições nacionais em Portugal” , “Eleições EUA”, “sismo” e as cheias em Valência foram outros acontecimentos que despertaram o interesse dos cibernautas lusos.

No capítulo dos acontecimentos, os portugueses procuraram mais informações no Google sobre o Euro 2024 em futebol , conquistado pela Espanha e em que Portugal foi eliminado pela França nos quartos de final.

A princesa britânica Kate Middleton , que lutou contra um cancro, foi o nome internacional mais procurado no motor de busca, seguido de Betty Grafstein e de Donald Trump.

Nos lugares seguintes ficaram o cantor Miguel Bravo, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, o nadador Diogo Ribeiro e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O “socialite” José Castelo Branco e o treinador Ruben Amorim foram os nomes nacionais mais pesquisados em 2024 pelos portugueses no motor de busca Google , foi esta terça-feira anunciado.

O jogador de futebol mais pesquisado no Google foi Diogo Costa, o guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional, seguido do fenómeno adolescente Iamine Yamal e de João Neves, que trocou o Benfica pelo PSG. O rei dos goleadores em Portugal, Viktor Gyokeres, ficou em sétimo lugar, atrás de Nico Williams, Francisco Conceição e o grego Fotis Ionnidis.

Paris recebeu os Jogos Olímpicos e as modalidades mais procuradas no motor de busca mais popular do mundo foram Ginástica Artística, Vela e Escalada.

O ano ficou marcado pela morte de várias figuras públicas. No Google, os nomes mais procurados foram Liam Payne, Marco Paulo e Ana Afonso.

Em 2024, os portugueses também fizeram perguntas ao Google. Entre as mais populares estão “Como votar nas eleições em Portugal?”, “Como validar faturas”, “Como se faz pão de banana?” ou “O que é mórmom”.

Também quiseram saber se PSD, PS, Chega e Iniciativa Liberal são “esquerda ou direita”, mas também “Quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha”.

A Inteligência Artificial (IA) foi outro dos interesses dos internautas que utilizam o motor de busca do Google.

Já quanto à receita culinária mais pesquisada, ganhou Baba de Camelo, seguida de Pão de Ló e de Crumble de Maçã.