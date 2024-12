​Pinto da Costa já teve alta hospitalar

O ex-presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, teve alta esta sexta-feira, depois de mais de duas semanas de internamento no Hospital da CUF, no Porto, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao fémur.



Segundo o Jornal de Noticias, Pinto da Costa vai cumprir agora a segunda etapa do processo de recuperação junto da família.

Durante o período de internamento, Pinto da Costa recebeu as visitas de André Villas-Boas, atual presidente do clube, e de Ramalho Eanes, antigo presidente da República, que se deslocou propositadamente de Lisboa para visitar o amigo.