Campeão mundial de DJs anda de bicicleta “para estar horas sem ouvir nada”

Chegou a treinar “com as luzes apagadas” ou a montar a mesa de mistura na bancada da cozinha, para se preparar para qualquer imprevisto que poderia surgir na competição em Paris. Mas, pela quarta vez, o português Stereossauro venceu o campeonato do mundo de DJs.

Radicado nas Caldas da Rainha, este DJ que gosta de fazer desporto, confessa que quando vai andar de bicicleta não leva auscultadores e prefere “não ouvir música”.

Nesta entrevista em que Stereossauro explica a origem do seu nome artístico que confessa foi um acaso, recorda também que foi por causa de um gira-discos que tudo começou.

O que é que este prémio mundial vem alterar o rumo da sua carreira?

Felizmente já tenho uma carreira, digamos assim, de campeonatos de DJs que faz com que, se calhar, já esteja satisfeito. Já estou de barriga cheia! Há sempre mais qualquer coisa para fazer, mas de momento acho que estou satisfeito.

Que categoria é este em que venceu?

Esta é uma categoria mais virada para o lado “party”, para a pista de dança, ou seja, não é 100% técnica. Também importa a reação do público, a escolha musical, todas essas coisas.

Daí ser a competição “Disco Mixing Club”?

Sim, esse nome já vem do início dos anos 80, quando foi criado o campeonato, que começou precisamente por algo mais virado para a discoteca, mas que depois evoluiu para a parte mais técnica.

E agora está a regressar a essas origens da parte mais dançável.

Treinou muito?

Há muita preparação e o “set” já ia 100% definido. Apesar de serem 15 minutos, aquilo ia contabilizado basicamente ao segundo.

Havia músicas que tinham que entrar mesmo naquela altura. Mas tenho imensa preparação para qualquer coisa que aconteça poder improvisar ao vivo.

Como é que se prepara para um imprevisto?

Por exemplo, eu cheguei a treinar com mesas de misturas diferentes, com alturas de bancada diferentes. Montava as coisas na cozinha, depois montava no estúdio, porque não sabia qual era a altura da bancada que ia encontrar lá no campeonato.

Cheguei a treinar com as luzes apagadas, só com as luzes dos equipamentos, porque é muito difícil prever se eles põem lá com “strobes”, ou se me desligam as luzes. Treinei para tentar prever essas situações todas.