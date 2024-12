"Wicked". O musical que conta o lado da Bruxa Má do Feiticeiro de Oz

"Wicked" pode ser visto nas salas de Cinema portuguesas esta quinta-feira. É a estreia de um dos filmes mais aguardados para a época natalícia e que já tem colhido muito sucesso no mercado norte-americano.

Trata-se de uma adaptação do musical de 2003, com o mesmo nome, que por si adapta um livro de 1995 que remistura a história de "O Feiticeiro de Oz", contando uma versão da perspetiva da Bruxa Má do Oeste.

Como é típico neste tipo de narrativas, a vilã do livro de 1900 e do filme icónico de 1939 é transformada numa anti-heroína, forçada a assumir um papel malvado contra a sua vontade, devido a jogos políticos do Feiticeiro que domina o reino.

O musical de 2003 tornou-se um sucesso comercial em Broadway e em West End, acabando por vencer três Tonys e um Grammy. Atualmente, é o segundo musical que mais rendeu em Broadway, só atrás de "O Rei Leão". As músicas "Defying Gravity" e "Popular", entre outras, tornaram-se referências dentro da indústria dos musicais contemporâneos

Agora, chega a versão em filme com Cynthia Erivo no papel da Bruxa Má do Ocidente, conhecida na história como Elphaba, e Ariana Grande como Glinda, a fada que, mais tarde, vai ajudar Dorothy em "O Feiticeiro de Oz".

Apesar de se chamar "Wicked" em toda a campanha de marketing, quando o filme começa, assume que é apenas uma "Parte Um". Isto porque adapta só a primeira parte do musical, terminando exatamente no ponto em que a atuação de Broadway vai para intervalo.

A segunda parte de "Wicked" vai sair já para o ano, também por volta do final de novembro. O elenco vai regressar e há especulação sobre quem pode interpretar Dorothy, que apesar de ser a jovem protagonista de "O Feiticeiro de Oz", tem apenas um papel de figurante no musical.