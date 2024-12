A Vida Portuguesa vai passar o ano novo a Nova Iorque

A loja afirma-se orgulhosa em partilhar a paixão pelos produtos portugueses “num palco internacional”. “Nascemos a acreditar teimosamente na originalidade e na qualidade dos produtos de criação portuguesa, hoje já não somos os únicos. Inventámos um conceito de loja pioneiro, acreditando que os nossos produtos podiam provar a nossa diferença e revelar quem somos”, indicam no comunicado.

Recordando que a MoMA Design Store “apoia a missão do Museu de Arte Moderna de educar o público sobre arte moderna e bom design”, a Vida Portuguesa refere que se trata do “único lugar no mundo onde tudo é aprovado pelos curadores do MoMA – os mesmos especialistas responsáveis pelo que está em exposição no Museu”.

Em Lisboa, A Vida Portuguesa abriu no final de novembro uma nova loja. Depois da saída do seu primeiro espaço, na rua da Anchieta, a loja está agora instalada no espaço da antiga Livraria Ferin, na Rua Nova do Almada, no Chiado.

São “dois andares, quase 400 m2, dedicados ao que de melhor sabe fazer este país: perfumaria, têxteis, mercearia, joias e brinquedos, loiças e vidros, raro artesanato e claro, livros”, informa A Vida Portuguesa.

A pensar nos presentes de Natal, a loja destaca novos produtos: “um Chá das Ilhas com a Companhia Portugueza do Chá, cadernos intrigantes com a Serrote, um novo serviço em melamina da Faplana e, ainda, a reedição escrupulosa de um clássico, os Bonecos do TOM, obra-prima do design e do nosso saber-fazer - este estará em breve apenas disponível nas nossas lojas físicas”.