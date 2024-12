“A Colónia”. A liberdade de brincar em tempo de ditadura

Para muitos deles, o momento da vivência na Colónia foi “aquele momento de encontro com crianças que partilhavam com elas as mesmas histórias e o mesmo passado. É um momento de identificação muito forte e, simultaneamente, um momento de liberdade”.

“Algumas destas crianças tinham estado presas com os pais. Enquanto, por exemplo, o pai era torturado, elas estavam presas com a mãe. Portanto, são histórias de grande violência e esta professora, durante o tempo que teve na Colónia, escreveu um diário com as suas impressões”, refere Marco Martins.

O espetáculo conta com música de B Fachada e João Pimenta Gomes, com a participação do Coro Infantil e Juvenil Lisboa Cantat e do Conservatório Do Vale Do Sousa.

Marco Martins, explica que a dimensão musical é essencial para a narrativa. “Cantava-se muito na praia, e à noite, e cantavam-se as canções proibidas. No espetáculo há uma participação do B Fachada que canta juntamente com um coro juvenil, algumas das músicas que foram importantes para essas crianças”, explica o encenador.