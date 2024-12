"Last Christmas" dos Wham! anima o Natal há 40 anos

"Last Christmas", o icónica single natalício da dupla Wham!, assinala 40 anos esta terça-feira.

Foi a 3 de dezembro de 1984 que se estreou uma canção que, nestas quatro décadas, definiu parte indispensável do universo sonoro do Natal.

Composto por George Michael, supostamente, em apenas uma hora, a música foi, também, rapidamente, um sucesso nas rádios de todo o mundo. No entanto, durante muitos anos, ficou sempre em segundo lugar nos rankings das mais ouvidas.

Finalmente, no ano passado, a canção chegou finalmente ao pódio do top britânico.

Atualmente, o top 50 global do Spotify indica que "Last Christmas" é já a segunda música mais ouvida na plataforma, quando dezembro leva apenas três dias. Em terceiro lugar, está "All I Want for Christmas is You", de Mariah Carey.