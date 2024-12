Ivo M. Ferreira filma Portugal dos anos 80 na série “O Americano”

O realizador Ivo M. Ferreira diz que a série assume um tom “western de uma certa portugalidade rural”. “O Americano”, que estreia esta noite na RTP, é uma série de oito episódios que tem como base factos reais. O argumento é assinado pelo realizador em conjunto com o escritor Bruno Vieira Amaral e Hélder Beja.

“Filmámos a precaridade, a lata, a habilidade e a coragem dos bandidos. O resto é festa e tragédia”, escreve Ivo M. Ferreira na nota de intenções desta série que revisita a história dos “irmãos Cavaco”.

É uma das “histórias mais intrigantes da década de 1980”, diz o comunicado sobre a série, que explica que na base estão factos verídicos sobre um “gangue liderado por Faustino Cavaco, conhecido como ‘O Americano’, que semeou o pânico no Algarve com assaltos audaciosos e protagonizou a fuga de prisão mais violenta da história portuguesa”.

A ajudar a dar corpo à história esteve também o livro “Vida e mortes de Faustino Cavaco”, escrito pelo próprio com a colaboração do jornalista Rogério Rodrigues. Exibida sempre às segundas, às 21h00, a série conta no elenco com atores como João Estima, Ivo Canelas, Adriano Luz, Jani Zhao, Adriano Carvalho, Carloto Cotta, Gonçalo Waddington, Isac Graça, João Pedro Mamede, Pedro Carraca e Vera Moura.